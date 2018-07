Trujillo: Miles de personas marcharon por "Los animales me importan"

Pancho Cavero, Dr. Vet, viajó hasta el norte del país para participar en la denominada “Caminata los animales me importan” que albergó el último domingo a más de 5 mil personas, que recorrieron por diversas calles de la provincia de Trujillo, acompañados de sus fieles amigos de cuatro patas.

El evento inició su recorrido a las 9:00 am en la Plaza de Armas y culminó al mediodía en el Óvalo Papal, contó también con la presencia de diversos veterinarios de la localidad, así como representantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, quienes al término de la marcha realizaron una campaña gratuita de vacunación en beneficio de todos los canes y mininos que se acercaron al lugar.



Al respecto, el doctor Cavero, quien días previos ejecutó una campaña gratuita de atención para los animales más necesitados de la zona, no pudo ocultar su felicidad por la multitudinaria asistencia alcanzada en esta manifestación pacífica y aprovechó la oportunidad para agradecer al pueblo trujillano por el apoyo, pues, refirió, “superó totalmente mis expectativas”.



“Resulta gratificante ver que no solo en Lima se obtiene una respuesta tan grande cuando se tocan temas referidos a los derechos de los animales, sino también en cada provincia donde vamos se puede sentir la misma magia. Trujillo ha sido la provincia donde más gente se concentró para marchar por los animales. Esta clase de respuestas me motivan a seguir en la lucha por ellos”, acotó.

