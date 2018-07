Dr Vet regresa a la TV con grandes novedades este sábado

En conferencia de prensa, el veterinario Pancho Cavero se mostró muy emocionado y agradecido con el público peruano por darle la oportunidad de ingresar una vez más a sus hogares desde este sábado 10 de septiembre por América.

El programa, que mantendrá el mismo horario (11:00 am), traerá nuevas secciones, adelantó nuestro querido Dr. Vet: “En esta tercera temporada el programa se descentralizará con el objetivo de atender diversos casos de injusticia hacia los animales en las diversas regiones olvidadas del país”.

Agregó que se realizarán caminatas denominadas “Los animales me importan”, las cuales contarán con un embajador. “La primera ya la realizamos el fin de semana en Piura y fue un éxito. Ahora le toca el turno a Ica, donde llevaremos a nuestro embajador que será David Villanueva. Nuestro objetivo es recorrer todo el país y culminar el año realizando una marcha masiva en Lima”.

En la conferencia también estuvo presente la primera actriz Mariella Trejos, cuya historia de amor perruno será contada este sábado en Dr. Vet. “Con tanta gente buena que ha venido apareciendo en mi vida, ya no hay espacio para la tristeza. Gracias al doctor Cavero que me ayudó con mi Nikkita, a quien adoro. Si quieren ver nuestra historia no se pierdan el primer programa”.

Por otro lado, contó que se encuentra a la espera de alguna propuesta televisiva. “Los años pasan pero queda la energía y vitalidad. Gracias a Dios no he perdido la voz, ni la vista, ni el sentido del oído. Tengo toda la vitalidad para mostrar mi talento en los escenarios”, acotó entusiasmada la actriz.

