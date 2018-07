Blog de Dr Vet: "Cuando tu mascota habla"

Una mañana, hace muchos años, escuché a Mac, mi rottweiller querido de toda la vida, que me hablaba, inmediatamente le conté a todos que mi perro me hablaba, por supuesto que, todos me decían que estaba loco, que un perro no habla.

Pero, por más convencido de que mi perro me hablaba, llegué a la conclusión razonable. "Que un perro no habla", pensé, sabiendo que insistir no llevaría a un mejor entendimiento.

A los pocos días, al regresar a mi casa de la universidad, mi hermano, con cara de admiración, me dice: "Pancho, hoy Mac me habló”

Pues yo sabía que mi imaginación no era tan amplia. ¡Qué bien se siente uno cuando te comprenden y te dan la razón, así parezca una incoherencia. De hecho, por hablar me refiero a ese sonido que no es ladrido, ni conocido como sonido de perro, sino lo que es un esfuerzo del animal para ser entendido.

Mac fue uno de esos perros que marcan tu vida, él me llevó a entender mejor el mundo animal, él me hizo entender que los animales se comunican y te escuchan .

Si en algún momento , sientes que tu perro o gato te hablan y te animas a conversar con ellos, no estás loco. Hazlo y disfruta de ese gran momento.

¡¡¡LOSANIMALES ME IMPORTAN!!!

