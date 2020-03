Bianca despertó y arremetió contra Fiorella: "Tú y yo no somos nada"

En el anterior capítulo de Dos hermanas, Bianca (Karime Scander) despertó y junto a ella estaba Fiorella (Mayella Lloclla), a quien sorprendió con su actitud luego de escuchar sus disculpas por cómo la trató antes del incidente.

"No significa nada, Fiorella. Ser hermanas solo es una coincidencia de la vida. Tú y yo no somos nada. Me trataste como cualquier cosa, como una basura", dijo la joven.

La hija mayor de Noelia manifestó que sus palabras la hacían sentir mal y eso solo provocó aún más la molestia de su hermana; sin embargo, un comentario de Bianca dejó entrever que pretendió acabar con su vida.

La menor de los Berrospi negó que esa haya sido su intención y le pidió que la dejara en paz. No obstante, Fiorella le dijo que podría apoyarse en ella, pero su respuesta que le dio la dejó aún más pasmada al señalar esa posibilidad.

"No puedo creer lo que me dices. No haya nada más valioso que tu vida. Lo estás diciendo sol para vengarte de mí, para hacerme sentir mal", señaló Fiorella, pero Bianca volvió a refutarle.

