Fiorella lloró desconsoladamente por Bianca

En el pasado episodio de Dos hermanas, Fiorella (Mayella Lloclla) se sinceró con Bianca (Karime Scander) mientras la joven seguía inconsciente tras ser dada de alta de la clínica después del incidente en el que puso en riesgo su vida.

La mayor de los Berrospi rompió en llanto y le expresó sus sentimientos por su hermana menor, a quien le pidió perdón por haberla tratado mal.

"Yo te necesito conmigo. Sé que a veces no escucho. Perdóname por todo lo que te dije. Bianca, tú me escuchas, tú me entiendes, yo te quiero. Nunca más te voy a decir esas cosas (ofensas)", dijo Fiorella llorando.

