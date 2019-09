Tristana reveló toda la verdad sobre su venganza contra Amanda y así acabó

¡Nadie le cree! En De vuelta al barrio, Tristana (Gina Yangali) decidió ponerle fin a su venganza contra Amanda (Teddy Guzmán) y se disculpó con ella y sus hijos por todo lo que causó.

➤ Mira: Sofía y Anita se dijeron de todo y acabaron en tremenda pelea por Dante

Frente a Coco y Pancho, quienes llegaron a pensar que su madre estaba delirando, la joven ayudante de la casa confesó que la llevó a "castigar" de esa manera a la abuela de las gemelas.

"Disculpe, señora Amanda, no le quise hablar así de feo. Ahorita cojo mis cosas y me regreso a Imperial, Cañete. No la quise volver loca", dijo Tristana. Amanda no esperaba eso de ella y también le expresó sus disculpas.

Amanda recurrió al sacerdote para que la ayude con Tristana

Todos los episodios de De vuelta al barrio en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!