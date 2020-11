Sofía reveló a Alex que el bebé no es suyo y él reaccionó de la peor manera

Alex minimizó las declaraciones de Sofía y le dio una fuerte advertencia.

Alex (Fernando Luque) se enteró por medio de Sofía (Luciana Blomberg) que Kelly no está esperando un hijo de él. Sofía contó que habló con Tato, su ex, y le confesó que ese bebé es suyo. A pesar que le dio varias explicaciones, el futuro "padre" no creyó nada.

Sofía esperó a que Tato llegara a la bodega para confirmar sus palabras, pero nunca se acercó. Alex no esperó más y le pidió a Sofía que se aleje de él, pues está obsesionada con recuperarlo. Reveló que se hará cargo de su hijo y no quiere retomar su romance con ella.

Sofía se enteró que Alex no será padre y reveló a Tato su plan de conquista