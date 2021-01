Sara confesó la verdadera razón sobre el fin de relación a Julio

"Tenemos que terminar", confesó la hija de Pichón tras finalizar su romance de cuatro años.

Sara (Sirena Ortíz) "destruyó" el corazón de Julio (Vasco Rodríguez) al terminar para siempre su relación. La hermana de Estela confesó que se siente estancada con el hijo de Malena y quiere descansar del amor que siente de Julio.

"Tu amor me estanca y no me deja avanzar. Hace años que seguimos en el mismo sitio. Te amo, pero necesito librarme de tu amor para saber qué es lo que quiero en mi vida. Julio, tenemos que terminar", reveló Sarita. Julio terminó llorando por la inesperada noticia.

