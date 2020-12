Pichón humilló a Anita al confesarle que no se casará con ella

Anita lloró amargamente al enterarse de toda la verdad en plena reunión virtual.

Pichón (Paul Martín) buscó a Anita (Melania Urbina) para confesarle que no se casará con ella ya que todo se debió a un error de su parte al darle el anillo que Alex le regaló a Sofía para proponerle matrimonio. La humillación de la profesora fue expuesta frente a amigos, vecinos del barrio y familiares pues Anita estaba en plena reunión virtual.

"Me siento una idiota. Nunca nadie me hizo tanto daño en mi vida. Me subiste a la cima más alta para después empujarme al precipicio. Esto se acabó. Lo arruinaste todo, Pichón. Tú sacas lo peor de mí. No volveré a confiar en ti. Vete por favor", explicó entre lágrimas la hija de Lily y con el corazón destrozado.

