Lily "estalló" de celos por detalle de Percy con su ex Roxana

La hija de Anita se molestó con su enamorado y gritó que se olvide de ella para siempre.

Lily (Merly Morello) estalló de celos porque Percy (Franco Pennano) le dio un "like" al video que publicó su ex Roxana (Deborah Merino). La hija de Anita encaró a su enamorado por tener estos detalles con su enemiga del colegio.

La mejor amiga de Pedrito nunca imaginó que Percy se negara a borrar el "like" que le dio ya que consideró que era una medida exagerada pues aún son buenos amigos. "Esto no se quedará así. Olvídate de mi. No quiero escucharte", sentenció Lily.

