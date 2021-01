Percy aprobó la relación entre su hermana Michelle y Pedrito

La pareja casi se besan frente a Percy, pero él no dudó en darle un buen consejo.

¡Le dio su bendición! Michelle (Adriana Campos Salazar) y Pedrito (Samuel Sunderland) lucían el gran amor que sienten cuando Percy (Franco Pennano) los vio agarrados de la mano. El hijo de Pichón pensó que le pegarían por tener una relación con Michelle.

"Mira, Pedro. Demostraste ser un buen chico ayudándome con Lily así que no me voy a oponer. Prefiero que esté con un pavo como tú. Me caes bien y todo, pero no abuses", dijo el ex de Lily justo cuando Pedrito intentó besar a Michelle en los labios.

