Pedrito dejó helada a Michelle con inesperada revelación sobre Alicia (AVANCE)

¿Qué le dijo Pedrito a Michelle?

¡Día de confesiones! Sarita no soportará ver a su ex, Julio, con su nueva enamorada y pondrá en práctica un plan para separarlos, por otro lado Pedrito (Samuel Sunderland) hará inesperada revelación a Michelle (Adriana Campos Salazar) sobre Alicia. ¿De qué se trata? No te lo pierdas hoy después de Esto es Guerra.