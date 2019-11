Merly Morello confesó que sí está enamorada ¿De quién se trata?

Merly Morellorespondió 20 preguntas que nadie sabía sobre ella en su canal oficial de Youtube. Una de las preguntas más esperada era si le gustaba alguien y la actriz respondió que sí, pero además agregó que sí está enamorada.

Mira también: Lily quedó cautivada al conocer a Percy

¿Te gusta Samuel? ¿Te gusta Brando ? ¿Te gusta Thiago? Todas las respuestas fueron negativas, pero cuando se le preguntó si, en la actualidad, le gustaba alguién respondió que sí. "La verdad no me gusta, estoy enamorada, por eso tengo estas cosas de acá (mostró la pared de su cuarto), pero sí, sí me gusta alguien".

La popular Lily no dio detalles de quién es el galán, pero por lo pronto ya sabemos que el afortunado no es Pedrito. Si quieres ver el video completo puedes ir al canal de Oficial de Merly Morello Yo soy Merly.