Luciana Blomberg: así fue la transformación de Sofía en tierna abuelita

Mira cómo se realizó la caracterización de Luciana Blomberg con el equipo de producción de la serie.

De vuelta al barrio sorprende siempre a su público con transformaciones de sus personajes y esta vez fue el turno de Sofía (Luciana Blomberg), quien se convirtió en una abuelita e imaginó cómo sería su vida junto a Alex (Fernando Luque), su pareja en la ficción.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram un video de todo el proceso de su cambio junto al equipo de caracterización y vestuario de De vuelta al barrio, integrado por Edith Ávila Neyra, Ramón Maggin y Carla Jáuregui.

"De niña le robaba las pelucas a mi abuela y jugaba a que era miles de personas. Le hacía shows completos a mi mamá, donde inventaba millones de personajes. Hoy me pagan por hacer algo que siempre me gustó. Soy tan afortunada. Tengo la suerte de trabajar con gente muy capa, que ayuda a que yo me pueda sentir en los pies de una abuelita", escribió Luciana Blomberg en la leyenda de su publicación.

¡No esperes hasta mañana! Todos los episodios de De vuelta al barrio en tvGO 24 horas antes que en TV. ¡Suscríbete Ahora!