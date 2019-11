Dante y Sofía vivieron inolvidable tarde en la playa

¡Más enamorados que nunca! Sofía (Luciana Blomberg) y Dante (Sergio Gjurinovic) disfrutaron de una tarde en la playa juntos en donde confesaron que lo que sienten no una ilusión, sino algo real.

Sofía le recalcó a Dante que no siente absolutamente nada por Alex, aunque confesó que si le sorprendió su llamada no movió nada en ella. Por su parte Dante le dijo que él tampoco sentía nada por su ex. ¡Esto sí es amor!

