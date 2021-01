Danna Ben Haim denunció intento de secuestro

Danna Ben Haim mostró en las redes sociales el terrible momento que vivió en un ascensor.

La actriz Danna Ben Haim, quien personifica a Betty en De vuelta al barrio, tuvo una penosa experiencia mientras se dirigía a un departamento para su prueba de vestuario. En las redes sociales explicó el caso a detalle y también difundió las imágenes del señor que la retuvo dentro de un ascensor.

"Este edificio tiene la puerta del ascensor que da directamente a los departamentos, no hay otra puerta de por medio. Al llegar al piso 11, toqué la puerta y la empuje (estaba sin seguro), al ver que no había nadie en la sala (yo aún en el ascensor) pregunté en voz alta por las chicas que me estaban esperando, nadie contestó. Esperé unos segundos más y salió de un cuarto el hombre del video y me di cuenta que me había confundido de piso. Le dije: 'ay, discúlpame, me he confundido de piso' y cerré la puerta del ascensor para regresar al primer piso cuando el hombre abrió la puerta del ascensor antes de que pueda cerrarse y de ahí sigue el video.", escribió Danna en su cuenta de Instagram.