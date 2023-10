Rosángela Espinoza: "No perdonaría una infidelidad"

No me gusta mentir, y esto me ha traído problemas con muchas personas, incluso, en la televisión. Me enfurece cuando veo a alguien siendo deshonesto, especialmente cuando yo sé la verdad. No tolero esa actitud y prefiero evitar situaciones en las que tenga que decir una mentira. Para mí, es mejor quedarme callada y evitar el problema. Desde que era pequeña me enseñaron que mentir no está bien, y eso se ha convertido en una parte fundamental de mi personalidad. Ser sincera es una de mis cualidades más destacadas.