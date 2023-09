María Pía Copello: "Si alguien me traiciona, no vuelvo a confiar en esa persona nunca más"

No soy buena detectando mentirosos porque confío en las personas, no creo que la gente vaya mintiendo, pero eso sí, si alguien me traiciona, no vuelvo a confiar en esa persona nunca más, le pongo la cruz y me digo 'hasta ahí nomás'. Sin embargo, tengo una gran intuición y la usaré hoy para detectar a los mentirosos.