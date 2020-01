¿Qué advertencia le hizo Javiera a Henry tras saber que es hijo de Salomón?

¡Eso sí no lo aceptará! En el pasado episodio de Chapa tu combi, Javiera (Fiorella Díaz) buscó a Henry (Emanuel Soriano) para hacerle una importante advertencia luego de que Salomón (Miguel Álvarez) le anunciara que tendría un acercamiento.

La mujer llegó a casa de Gisela (Carolina Infante) y reconoció al muchacho como el primogénito de su esposo; sin embargo, tan pronto como pudo evidenció su temor a perder sus bienes materiales.

Henry aclaró que no tiene ningún interés en obtener beneficios económicos de parte de Salomón. Entonces, Javiera le hizo la advertencia que tanto deseaba: no revelar la verdad a sus hijas, al menos no por el momento. La decisión fue aceptada por el joven.

