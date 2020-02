Luchita armó tremendo escándalo al revelar que Donald y ella son amantes

¡NO SEASCOBARDE! En el anterior episodio de Chapa tu combi, Luchita (Ximena Díaz) se arrebató y abalanzó a Donald (Emilram Cossío) para besarlo frente a todos, poniendo al descubierto que son amantes hace mucho tiempo.

➤ Mira: Clarisa sufrió una fuerte crisis al conocer la verdad sobre Henry

A pesar de que el padre de Franklin (Miguel Dávalos) trató de evitar que la viuda dijera algo inapropiado fue tomado por sorpresa ante la desconcertada mirada de Gisela (Carolina Infante) y los hijos de ambos.

"Soy una mujer viuda, ya no tenemos que fingir, que todo el mundo se entere de que nos amamos. Ya no tienes que mentir. Ya no tenemos que ocultar lo nuestro. No seas cobarde o acaso no vas a contar que hace trece años somos amantes", dijo Luchita.

Donald negó todo tajantemente mientras le exigía a quien fuera la esposa de su mejor amigo que se retractara de lo que él alegaba era mentira. La madre de Wally se hartó y le lanzó una fuerte cachetada. Gisela salió furiosa.

➤ TAMBIÉN MIRA

Franklin evitó el ataque a Henry y fue herido gravemente

Todos los episodios de Chapa tu combi en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!