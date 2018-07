Natalie Vértiz nos adelanta lo que se viene en 'Apuesto por ti'

La guerrera Natalie Vértiz incursionará en una nueva etapa de su carrera, ella nos cuenta en exclusiva los detalles de este nuevo programa que dará que hablar: "Apuesto por ti".

Natalie atraviesa una etapa feliz de su vida, ella está con todos los preparativos de su boda con Yaco Eskenazi, es guerrera en Esto es Guerra y ahora será compatirá la conducción en Apuesto por ti. ¿Cómo lo hace?

"Me he convertido en una mujer de retos, soy mamá y creo que las mamás somos capaces de todo, sacamos fuerzas de donde sea, y estoy feliz con este nuevo proyecto, estaré en la co- conducción con Bruno Pinasco.

'Apuesto por ti' es un programa que recibirá cada sábado personas con habilidades únicas, verás lo que jamás te imaginaste. Karina Rivera, Melcochita y un invitado incognito serán los apostadores, quiénes tendrán que arriegar dinero por algún talento. El estreno es este sábado 4 de julio a las 8:00 p.m. ¡No te lo pierdas!