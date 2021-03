Tomate Barraza y su mami se enfrentan a Daniela Darcourt en "Mi mamá cocina mejor que la tuya"

Este domingo, Carlos "Tomate" Barraza llega a "Mi mamá cocina mejor que la tuya" y se enfrentará a Daniela Darcourt y su madre.

Es la primera vez que llegas con tu mami a Mi mamá cocina, ¿cómo la pasaron?

- La pasamos muy bien, me gustó mucho compartir con ella en este espacio, nos divertimos mucho. Mi mamá cocina extraordinario, ella hace unos platillos buenísimos, pero yo no soy muy bueno; no me muero de hambre, pero no cocino nada complicado. Mi mamá ha tratado de enseñarme, pero siempre nos falta tiempo, por el trabajo no he tenido tiempo para aprender.

¿Y cómo defines la relación que llevas con tu mamá?

- Es muy buena, soy su único hijo. Creo que el consejo más grande que me ha dado es: "Hazme caso, si no, verás las consecuencias". Ella es una persona muy importante para mí.

Frente a las adversidades que enfrentas, ¿ella qué te dice?

- Me dice, "Ya ves, por no hacerme caso". Yo escucho sus consejos, ella siempre está para mí. Le duele cierto tipo de situaciones, pero sabe perfectamente que por el hecho de ser un personaje público hay mucha gente que te va a querer y mucha, que no.

¿Y qué tal cocina Daniela Darcourt?

- Daniela hizo su máximo esfuerzo, pero no la tuvo fácil, así como yo. ¿Si ella conquista por el estómago? Daniela no conquista por el estómago, ella conquista con su belleza y su talento.

¿En qué proyectos estás ahora?

- Sigo en la radio y siendo imagen de una empresa que importa concentradores de oxígeno. Yo sigo trabajando.

