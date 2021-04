Karen Dejo se enfrentará a Junior Silva en Mi mamá cocina mejor que la tuya (AVANCE)

¿Quién dominará mejor el arte culinario?

Este domingo, Karen Dejo y su mami se enfrentará a Junior Silva y su madre. Tal como se ven en las imágenes de avance de Mi mamá cocina mejor que la tuya, ambos se verán las caras para demostrar quién domina mejor la cocina.

Junior se animó a brindar una entrevista, en la cual agradeció la oportunidad por aparecer con su mami en televisión. " Yo no veo mucho a mi mamá, y este espacio me permitió compartir con ella y en un lugar que trae tantos recuerdos como la cocina, me la pasé muy bien. Estar en el programa me hizo recordar cuando era chibolo y cocinaba con mi mamá, y me caían mis gritadas, también (risas).", expresó.

¡No te pierdas Mi mamá cocina mejor que la tuya, este domingo a las 7 de la noche por América Televisión!