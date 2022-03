Jota Benz tras ver juntos a Vania y Mario: "No se comunican bien en la cocina"

Jota Benz habló sobre la compatibilidad entre Vania Bludau y Mario Irivarren en la cocina y expresó que ambos no se llevaron bien, tal como pasó en la última grabación de "En esta cocina mando yo" , que se emitirá este domingo.

"Vania estaba enojadísima y Mario se quejaba, no tenía paciencia, no vi que se comunicaran bien en la cocina, parecía que uno hablaba quechua y el otro, español, no se entendieron en nada. Sin embargo, hicieron lo que pudieron y nosotros, también, ya lo verán este domingo."