Fiorella Rodriguez y su emotivo mensaje tras su separación de Jean Pierre Diaz

Fiorella Rodriguez ha conmovido a más de uno al contar que tras tres años de relación con Jean Pierre Diaz h an decidido tomar cada uno su camino.

A pesar de la exconductora no ha brindado más detalles del fin de la relación, no dudó en dejar un emotivo mensaje en Instagram, para evitar especulaciones.

“No sé qué estarás escribiendo tú, pero estoy segura que son solo buenos deseos. Después de casi tres años compartiendo tiempo de valor, riendo y teniendo como meta primera crecer como personas, ambos cerramos una etapa súper bonita. Una relación que causó todo tipo de titulares cuando se hizo pública, pero me quedo con uno en especial. “Una relación valiente” y eso fue para mi. ¡Que bien que la pasamos! Solo tengo palabras de gratitud hacia ti ¡¡Te deseo lo mejor!! Ya veré cómo recorres el mundo entero con tu cámara en la mano. Ahora a darle con todo a @enlalunafilms que será siempre nuestro hijo. A trabajar duro para que nunca le falte nada ¡Caray! Que bien se siente poder desearle lo mejor a mi ex pareja. Me dejas muchas enseñanzas @_jeanpierrediaz”, es el texto que se ve en la reciente publicación en la mencionada red social.