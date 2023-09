Adriana Quevedo: “No puedo decir que nunca perdonaría una infidelidad de Nahuel”

Cocino rico, hasta ahora no tengo ninguna queja sobre mi sazón, no he intoxicado a nadie con mi comida (risas). Y llegué para hacer dupla con Fiorella (Luna), debo decir que Fiorella me estresó en la cocina, no sabe cocinar y no siguió mis indicaciones, igual, al final, logramos sacar adelante nuestro plato.