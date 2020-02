Yahaira Plasencia y su contundente reacción tras conciliación Jefferson Farfán y Melissa Klug.

Yahaira Plasencia fue consultada a la salida de una presentación sobre la conciliación que acordaron Jefferson Farfán y Melissa Klug. La "Reina del totó" evitó responder en todo momento las preguntas y aseguró que ella no está dentro de dicho comunicado.

"No hablo de ese tema. Prefiero no opinar. Yo no tengo nada que ver", comentó la cantante de salsa sobre el acuerdo de la expareja. Yahaira Plasencia solo atinó a sonreír mientras respondía ya que dicho tema pertenece solo ámbito privado del futbolista y la "Blanca de Chucuito".

