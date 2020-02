Yahaira Plasencia: Daddy Yankee me dijo tú eres la "dura" de Perú

Yahaira Plasencia conversó en exclusiva con En boca de todos después de unas horas de su paso por la alfombra magenta de los Premios Lo Nuestro 2020. La cantante detalló cómo fue su encuentro con Daddy Yankee.

"Daddy es lindo, es bajito, ahorita está un poquito más rellenito, pero es sencillo, humilde, buena onda, me aconsejó mucho, quiere mucho a Sergio (George). Y bueno me dijo tú eres la dura de Perú y yo dije pero no tanto", contó una emocionada Yahaira Plasencia sobre la conversación que tuvo con Daddy Yankee.

Yahaira Plasencia: Todo lo que se no vio de su presentación en Premios Lo Nuestro

