Yahaira Plasencia se pronunció sobre encuentro entre Jefferson Farfán y su hijo.

Yahaira Plasencia se pronunció sobre el encuentro entre Jefferson Farfán y su hijo Adriano Farfán en España. La cantante de salsa se animó a comentar tras las fotografías publicadas por el futbolista.

► Mira: Reinaldo Dos Santos a Yahaira Plasencia: "Un día vas a estar en el Super Bowl"

"Me parece bien todo lo que sea bueno para él, definitivamente para sus hijos. Yo prefiero no opinar muhco del tema porque di una opinión y se hizo un show y prefiero no opinar, pero que bueno que todo este bien y eso es lo importante", acotó Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia se defiende de críticas por comparación de su vestido con el de "Mística"

Todos los episodios de América Hoy en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!