Yahaira Plasencia opinó sobre el juicio que ganó Jefferson Farfán a Melissa Klug

Janet Barboza preguntó a Yahaira Plasencia sobre sus impresiones tras la demanda que perdió Melissa Klug contra Jefferson Farfán. La cantante evitó dar sus opiniones para evitar malas interpretaciones. "Nunca he opinado sobre los temas de ellos. Nosotros somos terceros y preferible no opinar porque se malinterpretan las cosas, salen rebotes negativos y prefiero no opinar sobre eso", señaló la ahora conductora de podcast.