Tilsa Lozano negó que su matrimonio con Jackson Mora costará 100 mil dólares: "¡Qué exageración!"

" Pero qué exageración, yo me he dado cuenta de que a Ethel también le hicieron la misma maldad, el número 100 mil dólares parece que es el mismo número que le ponen a todas ", respondió inmediatamente la modelo al ingresar al programa sobre el presupuesto real de su matrimonio.

"Estás loca, ya quisiera tener esa plata, ese es el monto que vas a gastar tú (Brunella), yo no tengo un suegro así. No, lo mío será algo chiquito, familiar, pequeño, algo bonito. Es una locura, no hay forma. Han patinado. Les digo una cosa, sigo pagando la hipoteca de mi departamento hace más de 10 años", aclaró la exvengadora.