Susy Díaz se solidarizó con Greis Keren tras denuncia a Néstor

Susy Díaz no dudó en solidarizarse con Greis Keren y reveló que se enteró de la denuncia contra Néstor Villanueva junto a su hija Flor Polo. "Me dio pena ver a la mamá y me puse en su lugar de la mamá. (¿Sientes que el tiempo te ha dado la razón?) Sí, porque todo sale a la luz. Yo me solidarizo con ella con la señora... Estoy en contra de la violencia", dijo.