Greis Keren denunció a Néstor Villanueva por violencia física

Néstor Villanueva contó que desconocía que su hijo Adriano haya debutado como actor en la novela de Deyvis Orosco y se animó a felicitarlo a la distancia. "La verdad, no sabía nada, me da una alegría tremenda, hasta las lágrimas, mi hijo Adrianito tiene mucho talento, estudia teatro hace mucho tiempo. Me da gusto porque se está ganando un nombre a través de su esfuerzo", sentenció.