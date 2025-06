Susy Díaz se burló así por radical actitud de Flor Polo.

Flor Polo volvió a huir de las cámaras y preguntas de América Hoy durante uno de sus eventos junto a su madre Susy Díaz. La hija de la excongresista corrió de las preguntas y lució muy incómoda cuando no pudo ingresar a la camioneta para salir del local. Sin embargo, Susy comentó que Florcita no quería asistir, pero al ver la actitud de su hija no dudó en cuestionarla con un singular mensaje.