Flor Polo se luce en su nueva faceta como ¿podóloga?

El abogado Israel Castillo conversó con América Hoy para detallar lo que pide Flor Polo contra Erika Luz Palomino, más conocida como Paloma de la Guaracha. "Estábamos armando la carta notarial a la señora Erika Luz Palomino. Hay una nota, una entrevista donde dijo ciertas expresiones que no se ajustan a la realidad... que Susy paga todo lo de sus nietos, que supuestamente la camioneta que le donó a Luiggi Yarasca... en la entrevista dice ‘un pajarito me lo contó’, eso en el derecho no existe. Ha cometido un delito por estamos pidiendo que se rectifique en el plazo de 48 horas en el mismo medio en el que hizo las aseveraciones", dijo.