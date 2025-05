Susy Díaz explicó por qué Flor Polo no asistió a evento en sauna

Tras la difusión del bochornoso ampay donde se observa a Flor Polo abandonada en plena vía pública por su pareja Luiggi Yarasca, Susy Díaz aseguró que su hija no escucha sus consejos. "Mi hija, Flor, siempre me he enterado de lo que hace por la prensa. Entonces, de toda la vida, me ha hecho cosas que yo me entero por la prensa nada más. Creo que hay que elegir bien para no sufrir", sentenció