Flor Polo no asistió a evento en sauna y dueño la denunció así.

"Estoy atravesando una situación muy dura y delicada, estoy siendo víctima de extorsión, he recibido amenazas y temo por mi seguridad, por lo de mis seres queridos. Esta situación me ha llevado al límite emocional, siento miedo, angustia, y un profundo pánico. Por eso, he tomado la decisión de hacer una pausa en mi vida pública para poder enfocarme en resolver este momento tan difícil", escribió Florcita Polo.