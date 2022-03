Sheyla Rojas se pronunció sobre declaraciones del dr. Fong por parálisis facial

"Yo ya no tengo nada que decir. Ya hablé al respecto, estoy en otra cosa, ya aclaré lo que pasé. (...) Nunca más me haré nada. Lo digo porque mucha gente me puede ver y mi consejo es que tengan mucho cuidado de lo que se puedan hacer. Eso me sirvió de experiencia.", expresó Shey Shey.