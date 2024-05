¿Sergio George decepcionado de podcast de Yahaira? "Pensaba que haría 5 millones"

Yahaira Plasencia se animó a recordar que ella traicionó a una de sus exparejas y aunque no mencionó nombre, se entendió que se refirió a Jefferson Farfán. "En algún momento me he equivocado también, fue a nivel nacional. Tenía 22 años en ese momento. Fue complicadísimo porque me dijeron desde p… hasta todo lo que te puedas imaginar. Entré en depresión y caí internada dos meses. Terminó mi relación, tenía a todo un país encima, yo había cometido un error y me juzgaron como si fuera lo peor", dijo.