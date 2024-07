Yahaira Plasencia reveló los 'retoquitos' que se hizo en el rostro

Carlos Cacho y Viviana Rivasplata no dudaron en criticar el look de Yahaira Plasencia en la alfombra roja de los Premios Heat 2024. "Está muy visto el look de las cadenitas con el vestido nude desde el Miss Universo del año de la pera. La verdad que las cadenas está súper visto", dijo la empresaria, siendo do respaldada por el maquillador profesional.