Sergio George negó relación con Yahaira Plasencia: "Ni pasará"

Sergio George no se dejó sorprender cuando se enteró que el primer programa de podcast de Yahaira Plasencia tuvo más de 20 mil vistas. Para el productor musical espera que las cifras mejores y aconsejó a la cantante que no se desenfoque de su música. "Pensaba que iba a ser como 5 millones. Mentira pero está chévere. Creo que es buena idea de podcast, pero que no se desenfoque de la música", sentenció.