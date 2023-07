¿Samantha Batallanos le puso ultimátum a Jonathan Maicelo para casarse?

Samantha Batallanos negó haberle puesto un límite a Jonathan Maicelo para casarse; sin embargo, ya han hablado acerca de la probabilidad de contraer matrimonio en un futuro. "Lo que pasa es que hemos conversado sobre el matrimonio y ambos compartimos esa ilusión, pero no le he dado un ultimátum. No es cuestión de eso tampoco, eso tiene que nacer de ambos y ponernos de acuerdo", acotó.