Samahara Lobatón lanzó dura advertencia a Bryan Torres.

Samahara Lobatón dejó en claro que ella no vigila a Bryan Torres tras ser captada varias veces acompañando a su pareja en los conciertos de madrugada. La hija de Melissa Klug afirmó que ella nunca le pidió la clave del celular de su pareja. "Yo nunca he tenido la clave de su teléfono ni se la he pedido porque el que busca encuentras y yo prefiero no buscar", precisó.