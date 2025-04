¿Samahara Lobatón lució tatuaje en honor a Bryan Torres?

Samahara Lobatón reapareció en América Hoy y Janet Barboza notó los tatuajes que la influencer lució en su cuello así que no dudó en preguntarle si se habría tatuado el nombre de su pareja Bryan Torres al mismo estilo de Paul Michael por Pamela López. La hija de Melissa Klug aclaró que no tiene ningún tatuaje de una pareja o ex.