Ricardo Mendoza y la romántica pedida de mano a su novia

“Estoy muy feliz de compartir contigo este momento, Katya Mosquera. Que entres en mi mundo, no es un mundo ‘habitual’, pero me has sabido entender y yo a ti. Mil cursilerías se me ocurren para poder llenar esta publicación, pero lo más importante es lo que pasa y decimos en nuestro hogar. Te amo, vamos por esta aventura juntos”, describió el comediante.