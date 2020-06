Pold Gastello tras vencer al coronavirus: "Siento que es un milagro"

Pold Gastello agradeció a todas las personas que lo apoyaron y detalló cómo vivió esos 20 días en UCI.

Pold Gastello considera que Dios le dio una segunda oportunidad y ha vuelto a nacer después de vencer al coronavirus. El destacado actor reapareció en un enlace con América Hoy y detalló cómo enfrentó esta terrible enfermedad.

"Hay un momento en el que yo ya no me acuerdo de nada, siento que lo que ha pasado acá es un milagro, ha habido una sucesión de hechos que han evitado que yo me vaya", declaró Pold Gastello, quien relató los "detalles milagrosos" que salvaron su vida.

Pold Gastello a las personas con coronavirus: Hay que ser muy fuertes psicológicamente