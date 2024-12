¿Paula Arias y Daniela Darcourt ya no son amigas tras polémica?

Además, la cantante aclaró que viene trabajando con Master Chris, pero no lo hace nada gratis como para que sus detractores aseguren que ella lo respalda para quedar bien. "Yo trabajo siempre y siempre he contratado a mis compositores, productores y mi gente para producir... Yo no tengo socios, no tengo a nadie que me brinde temas o discos", precisó.