Brunella Horna a Ana Paula Consorte: "Dile a tu marido Paolo que pague su multa"

“Mujer, ¿vives con tu marido? ¿Tienes una conversación con él día a día? Al parecer no, por qué hablas tonterías y media. Pregúntale bien a tu marido que él sabía. Paolo le comunicó a RA [Richard Acuña] que no jugaría más, le comunicó al entrenador que no se sentía apto o en condiciones para jugar, de que se haga el desentendido no es culpa de Paolo, pero él se lo comunicó", fue parte del mensaje de la brasilera en su canal de difusión.