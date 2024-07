Brunella Horna furiosa con Paolo Guerrero por UCV: "Una humillación pública"

En otro momento, Brunella Horna respaldó las palabras de su pareja, quien negó la posibilidad de liberar a Paolo Guerrero de su contrato. "Si es que él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a dar, no lo va a ceder, no va a pasar eso. Si eso pasa con cualquier jugador, con cualquier otro trabajo, acá también en televisión, si queremos irnos a otro canal a otro trabajo, tienes que pagar tu penalidad", agregó.