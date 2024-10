Pamela López responde a Cueva tras mandarla a vender marcianos

“Fueron trece años juntos. Yo no fui su amante, yo no fui su novia, su querida, su levante. No, yo fui su esposa, yo soy su esposa, lastimosamente, si conozco mis derechos. Él se fue de la casa, me dejó en la nada, ¿y cómo crees que comen mis hijos? ¿Cómo crees que viven día a día? Porque el estilo de vida de mis hijos no ha cambiado, sus fines de semana, mis hijos sí tienen recreación. Tengo muchos testigos que saben que yo igual estoy con mis hijos y todos los fines de semana yo comparto con ellos”, comentó.